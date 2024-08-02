Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до четырех Происшествия сегодня в 04:09

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов обрушившего в Нижнем Тагиле дома, сообщается в Telegram -канале МЧС РФ.

Таким образом, число погибших в результате обрушения подъездов дома увеличилось до четырех. Поисково-спасательные работы продолжаются, отметили в МЧС. Ранее сообщалось о трех погибших. 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв газа.