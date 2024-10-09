13-летняя девочка из Тольятти могла убить сестер из мести отчиму

Девочка, зарезавшая двух малолетних сестер в Тольятти, не хотела жить с отчимом и отговаривала маму мириться с ним, сообщает Mash .

Родители девочек жили вместе свыше двух лет. Женщина работала в детском саду. Погибшие малышки двух и пяти лет — это дочки отчима от первого брака. Еще две девочки были у нее от первого брака.

Всего в квартире на улице Лизы Чайкиной в Тольятти жили четыре ребенка. Летом в семье начались скандалы из-за измен мужчины. Как рассказали соседи, он часто спал на лавочке около подъезда. При этом мужчина хотел вернуться в семью, так как любил девочек.

13-летняя дочка умоляла маму не сходиться снова с отчимом, так как считала его тираном. Но подростка не послушали. Поэтому девочка решила, что до нее никому нет дела, и убила сестер, так как думала, что их родители любят больше.

Следователи начали проверять телефон подростка, они ищут в нем подозрительные чаты и группы. Кроме того, специалисты общаются с подружками.

Уголовное наказание подростку не грозит из-за возраста. Максимум, что ее ждет — лечение в психиатрической больнице, если у девочки найдут психрасстройство.