Зарезавшую сестер 13-летнюю девочку в Тольятти отправили в психбольницу

8 октября в Тольятти 13-летняя девочка зарезала сестер, которым было 2 и 5 лет. Она спрятала тела на балконе, а потом ушла гулять в парк. Трупы на балконе нашла еще одна сестра, которая рассказал о случившемся родителям.

Подростка допросили в следственном комитете, также с ребенком пообщался психолог. После этого ее увезли в психоневрологический диспансер, чтобы провести экспертизу. Девочка все еще находится там.

У ребенка не было проблем с учебой и дисциплиной. Но при проведении школьного психологического тестирования ее ответы на ряд вопросов вызвали тревогу у учителей, при этом критичного в них ничего не было. У девочки еще отмечали низкую социальную активность.

Родители ребенка в разводе. Сейчас мама в декрете, а ранее работала воспитателем в детском саду. Родной отец подростка на СВО, а дети и мать жили с отчимом. Семья на учете не состояла, однако между супругами были конфликты и скандалы.