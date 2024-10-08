Двух маленьких девочек жестоко зарезали в квартире в Тольятти

В квартире одного из домов в Тольятти обнаружили тела двух маленьких девочек со множественными ножевыми ранениями шеи и туловища, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Страшная находка была сделана в многоэтажке на улице Лизы Чайкиной. В квартире работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего завели уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

Как сообщает Telegram-канал «112», одной девочке было 2 года, а второй — 5 лет.

К расправе над малышками может быть причастна их 13-летняя сводная сестра. Сейчас она у следователей, но не в статусе задержанной — школьница не достигла возраста, с которого может быть субъектом уголовного преступления.