112: у Смолова возник конфликт с двумя предпринимателями в столичной «Кофемании»

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова в столичной «Кофемании» произошел конфликт с двумя предпринимателями. При этом у бизнесменов нет претензий к футболисту, сообщает 112 .

Предприниматели Андрей П. и Владимир К. сидели за столиком в «Кофемании» на Никитской в центре Москвы. По словам Андрея, в этот момент к ним подошел футболист и предложил закрыть за них счет. Предприниматели отказались, после чего между мужчинами завязался конфликт.

Сначала Федор ударил Владимира, а затем набросился на Андрея. Владимир в этот же день зафиксировал побои. При этом Андрей рассказал, что у мужчин нет претензий к Смолову, «инцидент исчерпан». Однако футболист не платил компенсаций, а извинился лишь через адвоката.

Ранее 35-летний Федор Смолов вступил в перепалку и ударил двух посетителей столичной «Кофемании» — той самой, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные тюремные сроки.

Позднее выяснилось, что у экс-нападающего «Краснодара» вымогали 20 млн рублей за нераспространение видео с дракой в московской «Кофемании», которая произошла 28 мая.