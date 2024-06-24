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112: два человека упали с восьмого этажа горящего здания во Фрязине

Людей пытаются спасти из горящего здания НИИ во Фрязине. Два человека упали с восьмого этажа, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, девять человек были заблокированы на этажах. В Сети появилось фото людей, которые просят о помощи.

Работу в горящем здании осложняет задымление. Усилия специалистов сейчас сосредоточены на спасении людей и тушении огня. Здание горит на 5–8 этажах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Глава региона отметил, что пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают более 100 специалистов.