1 тыс испачканных мазутом птиц передали волонтерам за сутки под Анапой

За последние сутки около 1 тыс. испачканных в мазуте птиц привезли добровольцам с берега Черного моря под Анапой. Сейчас в очереди на мойку находится свыше 300 животных, сообщает Baza .

Как рассказали волонтеры, им очень не хватает людей. Одну птицу моют около часа, а еще нужны помощники, чтобы дырявить коробки, считать пернатых, приносить воду и размещать помытых особей.

Из-за нехватки рабочих рук некоторые птицы гибнут, пока ждут очереди.

По данным оперштаба, с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено порядка 73 тыс. тонн испачканного в мазуте песка.

Ранее орнитолог, волонтер Анна Евсеева рассказала РИАМО, как спасают птиц в центрах реабилитации. Так, особей, которые находятся в тяжелом состоянии, отправляют в стационар, там они получают необходимые препараты.