Около 73 тыс тонн загрязненного вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района
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Специалисты вывезли января с пляжей Анапы и Темрюкского района порядка 73 тыс. тонн испачканного в мазуте песка, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Свыше 50% (38 тыс. тонн) загрязненного песка отвезли на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском.
Всего с начала работы по очистке прибрежной зоны Черного моря в месте разлива мазута самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Эта территория подготовлена создана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь составляет свыше 2,8 га. Всего она сможет принять порядка 200 тыс. тонн загрязненного грунта.
Пока временно не вывозят грунт в мазуте на предприятия утилизации, так как в них уже собрали максимальный объем для переработки. Площадки складирования заполнены, а вывозить новые партии смогут после того, как частично утилизируют привезенное.
Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.