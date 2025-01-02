Около 73 тыс тонн загрязненного вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района

Свыше 50% (38 тыс. тонн) загрязненного песка отвезли на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском.

Всего с начала работы по очистке прибрежной зоны Черного моря в месте разлива мазута самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Эта территория подготовлена создана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь составляет свыше 2,8 га. Всего она сможет принять порядка 200 тыс. тонн загрязненного грунта.

Пока временно не вывозят грунт в мазуте на предприятия утилизации, так как в них уже собрали максимальный объем для переработки. Площадки складирования заполнены, а вывозить новые партии смогут после того, как частично утилизируют привезенное.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.