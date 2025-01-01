Птицам нужна реабилитация: как спасают пернатых после разлива мазута в море

Перепачканных в мазуте птиц отлавливают в море или на побережье, их отмывают, дают сорбент и отправляют в центры реабилитации, где с каждой пострадавшей птицей волонтеры ведут индивидуальную работу, сообщила РИАМО орнитолог, волонтер Анна Евсеева.

Орнитолог приехала помогать в центр реабилитации диких животных «Пеликан» под Ставрополем. В него привозят птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море.

«Они приезжают уже осмотренные, мытые, не в мазуте, мы дальше оказываем им помощь. Тяжелых отправляем в стационар, они получают препараты. Те, кто чувствует себя лучше, отправляются в вольеры, мы их кормим, тоже осматриваем. Каждая птичка получает индивидуальный номер, чтобы можно было отслеживать ее состояние и так далее», — сказала Евсеева.

Она отметила, что работа по спасению птиц ведется силами центра и огромными силами добровольцев. Сюда приезжает очень много людей, создан чат, где координируются действия помогающих.

«В основном люди приезжают из Ставрополя, студенты, несколько ветеринаров, люди разных возрастов и профессий. Сейчас к нам приезжает много людей даже из других городов помогать. Но, конечно, как и везде сейчас, я думаю, в том числе и в Анапе, не хватает именно квалифицированных ветврачей, которые работают с птицами, потому что их везде немного», — добавила собеседница.

Последствия разлива мазута для птиц

Фото - © Анна Евсеева

По ее словам, из-за ситуации, сложившейся на Черном море, птицы получают отравление и ожоги. Также вместе с мазутом смывается и жировой слой с пера.

Специалист пояснила, что копчиковая железа у птиц выделяет вещество, которое они наносят на перья, и поэтому оперение не мокнет, так они не мерзнут в воде.

«Сейчас, конечно, все это смыто и для них это большая проблема», — подчеркнула орнитолог.

Как уточнила волонтер, каким-то птицам, возможно, потребуется перелинять в новое перо, чтобы оно восстановилось, чтобы они могли вернуться в природу. Кроме того, многие пернатые сильно отравлены и ослаблены, на фоне этого могут развиваться различные заболевания, потому что это колоссальный урон организму.

Кроме того, мазут пленкой покрывает воду и перекрывает газообмен между водой и воздухом, потому страдают и все жители водной экосистемы.

Птиц оставляют в центре реабилитации

Фото - © Анна Евсеева

Орнитолог объяснила, что птиц сразу после обработки нельзя выпустить, потому что они ослаблены, у них нарушено перо. И сейчас непонятно, куда их выпускать, так как неясно, какая будет экообстановка на Черном море. Поэтому пострадавшие птицы поступают в стационар и находятся под наблюдением. А потом по ситуации будут приниматься решения по их состоянию о дальнейшем выпуске.

По словам Евсеевой, птицы, которые останутся живы, но не будут готовы к выпуску по каким-то причинам, например, травмы, которые несовместимы с жизнью в дикой природе, смогут остаться жить в каком-либо центре реабилитации.

Она подчеркнула, что птиц не выпустят на волю, если это не будет возможно для них.

В масках и перчатках: как работают волонтеры

Фото - © Анна Евсеева

Добровольцы работают с птицами в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Они в костюмах, в перчатках, масках и бахилах.

«Это нужно для защиты себя и для защиты птиц, чтоб ничего лишнего на одежде не передавалось, чтобы не испачкаться. Ну и, конечно, обезопасить себя», — добавила Евсеева.

Она уточнила, что на побережье работы для людей еще больше. Особенно важным и тяжелым трудом является сбор мазута. Для этого нужна техника для сбора и утилизации.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.