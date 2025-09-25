Во время выступления на трибуне в ООН президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Европе Киев уже утратил Грузию, поскольку «ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там ухудшается». Лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия жестко ответил, назвав главу киевского режима «так называемым политиком», сообщает « Sputnik Грузия ».

Зеленский опять высказался о стране. До этого политик и его чиновники тоже оскорбляли Грузию, отметил Кирцхалия.

«Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране», — сказал парламентарий.

Зеленский выступал на Генассамблее ООН 24 сентября. Однако посмотреть выступление политика никто не пришел. Он произносил речь при почти пустом зале.

