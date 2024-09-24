Зеленский: завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что завершение конфликта с РФ в стране ближе, чем многие думают. Об этом сообщает ТАСС .

Зеленский в интервью телеканалу ABC News также потребовал от Запада укрепить ВСУ. Он заявил, что его план завершения конфликта с РФ не касается переговоров.

«Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <…> „План победы“ — это усиление Украины, украинской армии», — добавил глава государства.

Ранее Зеленский выложил в Сеть видеообращение, которое было записано на борту военно-транспортного самолета. Он рассказал, что летит на сессию Генассамблеи ООН в США, но сначала посетит штат Пенсильвания, а потом уже отправится в Нью-Йорк.