Зеленский записал видеообращение с борта военно-транспортного самолета

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал свое видеообращение, записанное на борту военно-транспортного самолета. В нем политик, направляющийся на сессию Генассамблеи ООН в США, заявил, что сперва поедет в штат Пенсильвания и уже после него — в Нью-Йорк, сообщает «Царьград» .

На днях агентство Associated Press утверждало, что Зеленский хочет посетить американский завод по производству боеприпасов.

Это предприятие, по данным AP, находится в Пенсильвании. В новом видеообращении украинский лидер подтвердил, что направляется именно в этот штат.

В Нью-Йорке Владимир Зеленский поучаствует в сессии ГА ООН и проведет несколько встреч, в том числе с президентом США Джозефом Байденом и вице-президентом, кандидатом на высший пост Камалой Харрис. Глава Украины представит заокеанским визави свой «план победы», отмечает издание.