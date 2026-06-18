В Подмосковье открылся набор на хакатон «Цифровое здоровье»

Онлайн-хакатон «Цифровое здоровье» пройдет с 25 июня по 4 июля для студентов, аспирантов и ИТ-специалистов Подмосковья. Участникам предложат решить практические задачи в сфере клинической онкологии, регистрация открыта до 24 июня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит выбрать одну из реальных прикладных задач клинической онкологии. В числе направлений — автоматическая реконструкция цифровых макропрепаратов из mrxs-сканов с созданием виртуальной гистотопограммы.

Также конкурсанты смогут разработать ML-модель для прогноза заболеваемости, смертности и выживаемости на основе данных раковых регистров. Еще один трек предполагает создание AI-ассистента для научных исследований с использованием больших языковых моделей (LLM).

Победителей в каждом направлении определят экспертное жюри и ИИ-судья. Регистрация на участие открыта на сайте хакатона и продлится до 24 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.