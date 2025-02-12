Зеленский: вступление Украины в НАТО маловероятно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление страны в НАТО маловероятно из-за позиции Венгрии, Германии и США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

При этом, по его словам, если вступление страны в альянс не состоится, то Украина «должна построить свою собственную НАТО», что, как заявил изданию Зеленский, означает дальнейшее увеличение численности вооруженных сил.

Также он отметил, что еще не получал конкретных предложений об урегулировании от США, но рассчитывает услышать их на предстоящих встречах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена.

США считают, что Украина не сможет вернуться к границам до 2014 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, Белый дом также придерживается позиции, что по итогам украинского конфликта Киев не сможет вступить в НАТО.