«Понимаю чувства РФ»: Трамп о вступлении Украины в НАТО
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена, срок полномочий которого практически закончился, пишет РИА Новости.
«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп в ходе выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
Трамп также подчеркнул, что считает Байдена виновным в начавшейся СВО на Украине, в ходе которой гибнут люди и разрушаются города. Избранный президент США сказал, что знает о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам с ним, но считает это недопустимым до момента инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
Американский лидер пообещал путем переговоров добиться урегулирования конфликта, который затянулся. Он по-прежнему считает, что сможет решить этот вопрос одним днем, как неоднократно заявлял и ранее.