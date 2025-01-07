«Понимаю чувства РФ»: Трамп о вступлении Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена, срок полномочий которого практически закончился, пишет РИА Новости .

«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп в ходе выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп также подчеркнул, что считает Байдена виновным в начавшейся СВО на Украине, в ходе которой гибнут люди и разрушаются города. Избранный президент США сказал, что знает о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам с ним, но считает это недопустимым до момента инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Американский лидер пообещал путем переговоров добиться урегулирования конфликта, который затянулся. Он по-прежнему считает, что сможет решить этот вопрос одним днем, как неоднократно заявлял и ранее.