Пентагон назвал границы 2014 года и членство в НАТО нереалистичными для Украины

США считают, что Украина не сможет вернуться к границам до 2014 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, Белый дом также придерживается позиции, что по итогам украинского конфликта Киев не сможет вступить в НАТО, сообщает РИА Новости .

Хегсет объяснил, что США не считают, что членство Украины в Североатлантическом альянсе — реалистичный итог дипломатического завершения конфликта. Сейчас же на Украине наступил «критический этап» противостояния, добавил американский министр обороны.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективу завершения конфликта на Украине. По его словам, американские власти будут усердно работать для урегулирования украинского кризиса.

Между тем президент США Дональд Трамп отметил связь между освобождением помилованного в России американца Марка Фогеля и конфликтом на Украине.