Трамп отметил связь между освобождением Фогеля и украинским конфликтом
Трамп: Москва «очень хорошо» отнеслась к США
Москва «очень хорошо» отнеслась к США, освободив отбывавшего наказание в России Марка Фогеля, заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит газета «Известия».
«Россия очень хорошо отнеслась к США», — заявил американский лидер, комментируя возвращение на родину Фогеля.
Трамп отметил, что это может стать началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.
Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима в 2021 году по обвинению в распространении наркотиков в учебном заведении, где он работал.