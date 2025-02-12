Трамп отметил связь между освобождением Фогеля и украинским конфликтом

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Москва «очень хорошо» отнеслась к США, освободив отбывавшего наказание в России Марка Фогеля, заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит газета «Известия» .

«Россия очень хорошо отнеслась к США», — заявил американский лидер, комментируя возвращение на родину Фогеля.

Трамп отметил, что это может стать началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.

Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима в 2021 году по обвинению в распространении наркотиков в учебном заведении, где он работал.