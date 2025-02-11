Адвокат: Фогель выйдет на связь через пять часов

Освобожденный в России из заключения по статье за наркотики американец Марк Фогель летит в США, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Овсяннников.

«Фогель освобожден, сейчас он в самолете, часов через пять он будет в США и выйдет на связь». — сказал адвокат в беседе с агентством.

Он добавил, что ему не известны обстоятельства освобождения.

Ранее сообщалось, что Фогель был освобожден и летит в США из Москвы на самолете спецпосланника американского президента Дональда Трампа.