Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над 15-летним подростком. Мужчина спустя годы рассказал, что Георгий принудил его к оральному сексу и произошедшее он называет изнасилованием, сообщает Mash .

По словам пострадавшего, после случившегося он искал помощи и делился переживаниями с близкими. Теперь у него жена и сын, но мужчина решил вернуться к этой истории, потому что подобные случаи продолжаются. Сам он утверждает, что давно простил Рубчинского, но теперь беспокоится за своего ребенка и младших родственников.

Также мужчина показал сообщения от людей с аналогичными историями. Один из них рассказал, что его знакомый фотограф работал на Paris Fashion Week в июне и заметил «странное поведение» Рубчинского рядом с молодыми парнями за кулисами.

Еще один собеседник утверждает, что его подруга рассказывала о похожем случае.

Гоша Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноименного бренда. С декабря 2023 года по февраль 2025-го Рубчинский занимал пост главного дизайнера бренда Yeezy американского рэп-исполнителя Канье Уэста.

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