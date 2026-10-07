Сальдо: отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке БПЛА под Херсоном

Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в результате атаки вражеского беспилотника в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в среду утром беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль возле населенного пункта Рыково Генического округа. В результате удара погибли Александр К. и его 15 летняя дочь Анна. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас Татьяна ждет 14-го ребенка. В июне президент РФ Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня».

«Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

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