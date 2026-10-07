Благотворительный фонд взял под опеку социальный центр в Коломне

Благотворительный фонд Макария Унженского взял под опеку социальный центр «Надежда» при Троицком храме в Коломне Московской области, передает пресс-служба БФ.

Центр «Надежда» не первое десятилетие работает с детьми-инвалидами, уделяя особое внимание социальной адаптации и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в центре проводятся работы по открытию второго корпуса, в котором будут находиться дети с инвалидностью. Для них будут созданы все условия для проживания и ухода, устроена автономная трапезная.

Средства Благотворительного фонда направлены на приобретение одежды к новому учебному году и строительные работы во втором корпусе социального центра «Надежда».