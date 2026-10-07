Дизайнер Кирилл Гасилин умер в возрасте 47 лет

По его словам, кутюрье скончался в минувшее воскресенье, 4 октября. При этом причина смерти к настоящему моменту неизвестна.

«Он был человеком очень широких интересов и, мне кажется, именно поэтому его влияние оказалось гораздо больше самой индустрии. Кирилл формировал вкус вокруг себя — через одежду, театр, выставки, коллаборации, через разговор о том, каким вообще может быть современный российский дизайн. И очень хочется, чтобы его запомнили именно так», — написал Вовк в своем Telegram-канале.

Эксперт добавил, что Гасилин был не просто дизайнером одежды. Он был выдающимся художником, человеком с уникальным видением, который оставил заметный след в российской моде и изменил представления о современном крое.

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