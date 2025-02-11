Белый дом: американца Марка Фогеля освободили в России

Американец Фогель после освобождения отправился из России в США

Американец Марк Фогель после освобождения из заключения по статье за наркотики отправился из России с США, сообщает газета «Известия» .

Освобождение Фогеля говорит о развитии отношений Москвы и Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, отметили в американской администрации.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, как утверждается, посетил Москву ради возвращения заключенного в РФ американца. Фогель уже находится в самолете по пути на родину, уточнили в Белом доме.

Фогель был задержан и осужден в 2022 году за сбыт наркотиков в англо-американской школе в Москве.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.