Рубио заявил об оптимизме по поводу завершения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио с оптимизмом смотрит на вопрос завершения конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон будет усердно работать над его урегулированием, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По словам Рубио, он «настроен оптимистично», говоря о перспективах решения украинского кризиса. Он добавил, что американские власти будут «упорно работать» над данным вопросом.

При этом Рубио заявил о неких «сложных ситуациях», связанных с урегулированием конфликта, из-за которых трудно будет добиться результата. Несмотря на них, госсекретарь США считает, что вашингтонская администрация будет работать над этим вопросом «усерднее», чем любая другая.

Он также рассказал, что президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского конфликта приоритетной задачей.

Также госсекретарь США подчеркнул, что освобождение властями России американца Марка Фогела не является первым шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, но, по его словам, говорит о желании Москвы сотрудничать.

При этом ранее Трамп отметил связь между освобождением Фогеля и украинским кризисом. Он заявил, что это может стать началом отношений, которые приведут к урегулированию конфликта.