Зеленский сообщил об усилении системы ПВО на Украине

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Германия поставила Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot, заявил Владимир Зеленский, об этом пишет газета « Известия ».

«Наша противовоздушная оборона усилена. Немецкая система Patriot прибыла на Украину, и я хотел бы поблагодарить Германию и США за этот шаг», — указано в статье со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.

Ранее Зеленский отметил, что Киев нуждается в 25 системах противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть потребность страны в защите воздушного пространства.

Минобороны России 20 июля сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot на территории Украины.