Российские силы уничтожили 2 установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации
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За сутки киевский режим пытался атаковать российские территории с помощью 27 беспилотников самолетного типа, но потерпел поражение. В общей сложности ВС РФ сбили 74 дрона, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Кроме того, средства ПВО сбили в зоне СВО 2 оперативно-тактические ракеты ATACMS и 4 реактивных снаряда HIMARS.
Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили 2 пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Также нанесено поражение скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 113 районах проведения спецоперации.
Ранее военкор Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ освободили село Прогресс от присутствия ВСУ. Населенный пункт находится в ДНР.