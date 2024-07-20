Российские силы уничтожили 2 установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации

сегодня в 14:13

За сутки киевский режим пытался атаковать российские территории с помощью 27 беспилотников самолетного типа, но потерпел поражение. В общей сложности ВС РФ сбили 74 дрона, сообщает пресс-служба министерства обороны России .

Кроме того, средства ПВО сбили в зоне СВО 2 оперативно-тактические ракеты ATACMS и 4 реактивных снаряда HIMARS.

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили 2 пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Также нанесено поражение скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 113 районах проведения спецоперации.

Ранее военкор Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ освободили село Прогресс от присутствия ВСУ. Населенный пункт находится в ДНР.