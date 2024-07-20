сегодня в 13:54

Репке: Россия освободила село Прогресс и развалила украинский фронт в ДНР

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что Украина потеряла село Прогресс на покровском направлении спецоперации, позиции ВСУ заняли российские военнослужащие, сообщает украинское издание «Страна» .

Военкор считает, что освобождение села Прогресс от украинской армии только доказывает, что Киев теряет свои позиции на нескольких участках в Донецкой Народной Республике.

При этом Украина пока не подтвердила, что потеряла позиции в вышеуказанном населенном пункте.

По данным паблика Deep State, ВС РФ существенно продвинулись в северо-западной части села.