Репке: Россия освободила село Прогресс и развалила украинский фронт в ДНР
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Военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что Украина потеряла село Прогресс на покровском направлении спецоперации, позиции ВСУ заняли российские военнослужащие, сообщает украинское издание «Страна».
Военкор считает, что освобождение села Прогресс от украинской армии только доказывает, что Киев теряет свои позиции на нескольких участках в Донецкой Народной Республике.
При этом Украина пока не подтвердила, что потеряла позиции в вышеуказанном населенном пункте.
По данным паблика Deep State, ВС РФ существенно продвинулись в северо-западной части села.