Зеленский рассказал, сколько нужно систем ПВО, чтобы закрыть небо Украины
Зеленский: необходимо 25 систем ПВО Patriot для закрытия неба над Украиной
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стране потребуется 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы целиком закрыть небо, сообщает РИА Новости.
Зеленский выступил на пресс-конференции, где заявил, что если он скажет, сколько Украине нужно систем ПВО, будет понятно, сколько у нее уже есть.
«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. <…> Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — рассказал президент.
По словам украинского лидера, стране необходимы не только Patriot, но и прочие системы противовоздушной обороны Запада.
Ранее бывший американский военный Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании тоталитарного государства.