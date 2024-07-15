Зеленский выступил на пресс-конференции, где заявил, что если он скажет, сколько Украине нужно систем ПВО, будет понятно, сколько у нее уже есть.

«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. <…> Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — рассказал президент.

По словам украинского лидера, стране необходимы не только Patriot, но и прочие системы противовоздушной обороны Запада.

Ранее бывший американский военный Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании тоталитарного государства.