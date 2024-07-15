По словам экс-советника Пентагона, в Европе, особенно у военных, негласно меняется отношение к украинскому конфликту.

Полковник армии США привел в пример правительства Германии и Польши, которые оказываются от конфронтации с Россией из-за происходящего в Киеве.

«Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист или коммунист, то его зовут Зеленский. Видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство, мы знаем, что он сделал с церквями», — отметил эксперт в интервью Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что Украину захлестнула организованная преступность, которая занимается, в том числе, торговлей людьми.

«Люди знают это. Так больше не может продолжаться», — резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось о возможной замене Зеленского на должности президента Украины.