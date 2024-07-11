Политолог Фархад Ибрагимов заявил, что информация о возможной замене Владимира Зеленского с поста президента Украины не вызывает удивления — политик нелегитимен еще с мая, отметил эксперт. Вполне вероятно, считает Ибрагимов, что действующего главу государства сменит руководитель его Офиса Андрей Ермак, сообщает «Абзац».

В журнале «Разведчик» ранее обнародовали шифрограмму, из которой следует, что Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила информацию о поисках в США замены нынешнему украинскому лидеру.

На президентский пост рассматриваются Андрей Ермак, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, мэр Киева Виталий Кличко и даже бывший президент Украины Петр Порошенко. Эти люди могут сменить Зеленского, если ситуация в зоне боевых действий сильно ухудшится для Киева, отмечает издание.

«Что касается Ермака — почему бы и нет? Очень многие называют его чуть ли не официальным президентом, потому что большую часть решений принимает он сам», — отреагировал политолог Ибрагимов.

Политэксперт также отметил, что, на его взгляд, преемником Зеленского может стать тот политик, который сейчас «наиболее актуален». С точки зрения Запада, уверен Ибрагимов, самым приемлемым вариантом является именно Андрей Ермак.