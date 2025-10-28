Зеленский рассказал о подготовке к завершению конфликта
В ближайшие дни представители Киева и Брюсселя могут встретиться для обсуждения плана завершения конфликта на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, переговоры запланированы «примерно на пятницу-субботу» — 31 октября и 1 ноября, сообщает «Униан».
Владимир Зеленский рассказал об этом во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом в Киеве.
«Думаю, в ближайшие дни наши советники встретятся. <…> Будут обсуждать черты этого плана», — сказал украинский лидер.
Между тем Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заключить перемирие с Россией, но только по действующей линии фронта. По его словам, Киев «пойдет в дипломатию» при условии, что украинские войска не покинут удерживаемые позиции.
