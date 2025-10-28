Bloomberg: британцы в лесах Латвии готовятся к «новой войне»

Британские военные проводят учения в лесах Латвии, готовясь к «новой войне». В том числе они испытывают роботов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, учения проходят на заброшенном советском аэродроме, который расположен в нескольких сотнях километров от российской границы. Британцы тренируются использовать специальное сетевое оборудование для связи с БПЛА, роботами и артиллерией, на которое в Лондоне возлагают большие надежды.

Также Британия тестирует новые инструменты, такие как система управления полем боя Cobalt. Она может помочь расширить область применения пехоты, а также получать связь от солдат во время боевых действий.

Учения проводятся на фоне инцидентов в воздушном пространстве европейских стран и эскалации напряженности в отношениях НАТО с Москвой. Британские солдаты не просто испытывают новые инструменты, но и «готовятся к следующей войне», уточняет Bloomberg.

В рамках учений был выявлен ряд проблем. Например, британцам трудно было работать в условиях подавления GPS, а также на лесистой и болотной местности. В будущем они хотят провести учения в Финляндии, чтобы решить эти вопросы.

Ранее стало известно, что экипаж британского эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat следили за проходом российского противолодочного корабля. Операция проводилась под прямым командованием НАТО.

