В НАТО рассказали об операции по слежке за российским военным кораблем

ВМС Британии заявили о слежке за российским военным кораблем в Ла-Манше

Экипаж британского эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat следили за проходом российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС Великобритании. В Лондоне подчеркнули, что это первый случай, когда британский военный корабль участвовал в подобной операции под прямым командованием НАТО.

Военные моряки и летчики Североатлантического альянса следили за российским кораблем, когда он проходил через Ла-Манш из Северного моря и плыл обратно. Утверждается, что эсминец HMS Duncan шел за «Вице-адмиралом Кулаковым» через Ла-Манш до острова Ушант в юго-западной части пролива.

Координацию действий во время операции также осуществляли Франция и Нидерланды. В районе слежке, кроме прочих, работал многоцелевой вертолет NH90 голландских Военно-воздушных сил.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские «ядерные» бомбардировщики 5 часов летали рядом с Прибалтикой.

