сегодня в 18:11

Российские «ядерные» бомбардировщики 5 часов летали рядом с Прибалтикой

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России, которые способны нести ядерное оружие, выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. На некоторых точках маршрута их сопровождали истребители других стран, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ту-22м3 летали в сопровождении российских Су-35с и Су-27. Полет продлился 5 часов.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что дальняя авиация России регулярно летает над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в Минобороны.

Бомбардировщики Ту22м (Ту-22м2 и Ту-22м3 — его основные модификации) могут нести ядерные или противорадиолокационные ракеты Х-15, а также противокорабельные дальнобойные ракеты Х-22, сообщала «Российская газета» со ссылкой на британское издание The Sun.