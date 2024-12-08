Зеленский: прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт с РФ нельзя завершить просто бумажкой и несколькими подписями.

Он отметил в своем Telegram-канале, что прекращенный огонь без каких-либо гарантий может быть разожжен снова в любой момент. Он подчеркнул, что для прекращения огня Украине необходимо гарантировать надежность мира.

По словам украинского лидера, с начала конфликта Киев потерял 43 тыс. бойцов. Также, по его словам, отмечено 370 тыс. случаев оказания помощи раненым военным.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных граждан. Он призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.