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Как заявил избранный президент США Дональд Трамп, Украина желает заключить сделку с Россией. Об этом сообщает ТАСС .

Как добавил политик, это нужно, чтобы остановить конфликт между странами.

Кроме того, Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.

Ранее The Washington Post написала, что проведенная во Франции личная встреча избранного американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского – это подготовка к будущим решениям по украинскому конфликту.