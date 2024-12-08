Трамп: Украина желает заключить сделку с Россией
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Как заявил избранный президент США Дональд Трамп, Украина желает заключить сделку с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Как добавил политик, это нужно, чтобы остановить конфликт между странами.
Кроме того, Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.
Ранее The Washington Post написала, что проведенная во Франции личная встреча избранного американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского – это подготовка к будущим решениям по украинскому конфликту.