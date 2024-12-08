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WP: встреча Трампа и Зеленского была подготовкой к шагам по Украине

Первая личная встреча после победы на выборах главы государства в США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского была подготовкой к будущим решениям по украинскому конфликту, сообщает ИА «Регнум» .

Избранный американский президент Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели встречу в Елисейском дворце в Париже 7 декабря. Она продлилась около 20 минут.

Как пишет газета The Washington Post, после победы на выборах Трамп уже говорил с Зеленским по телефону. Но прошедшая личная встреча позволила основательнее обменяться взглядами и определить будущие шаги.

На этой встрече украинский лидер попытался заручиться поддержкой со стороны будущего президента США.

Зеленский после встречи рассказал, что они обсудили ситуацию на поле боя и «справедливый мир для Украины». Также было озвучено завершить конфликт побыстрее.