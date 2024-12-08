Трамп: Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат

сегодня в 11:11

Украина во время конфликта с РФ потеряла 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Он подчеркнул, что сейчас слишком много жизней тратится впустую, много семей разрушается. При продолжении конфликта он обернется чем-то гораздо худшим.

Как отметил Трамп, Китай может помочь в это вопросе.

По мнению политика, Россия в настоящий момент ослаблена из-за Украины и состояния экономики.

«Мир ждет!» - завершил свой пост Трамп.

Ранее он заявил, что Киев желает заключить сделку с Москвой, чтобы остановить конфликт.