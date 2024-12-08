Трамп: Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат
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Украина во время конфликта с РФ потеряла 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что сейчас слишком много жизней тратится впустую, много семей разрушается. При продолжении конфликта он обернется чем-то гораздо худшим.
Как отметил Трамп, Китай может помочь в это вопросе.
По мнению политика, Россия в настоящий момент ослаблена из-за Украины и состояния экономики.
«Мир ждет!» - завершил свой пост Трамп.
Ранее он заявил, что Киев желает заключить сделку с Москвой, чтобы остановить конфликт.