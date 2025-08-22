Зеленский предложил поговорить о дате и месте встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он предложил договориться о дате и месте потенциального саммита, сообщает РБК .

Такое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, Киев готов поддержать и двусторонний формат переговоров, и трехсторонний, который будет включать участие президента США Дональда Трампа. Он призвал Москву начать договариваться о встрече.

«Давайте поговорим о дате и поговорим о месте. Это все, что есть на данный момент у меня», — сказал Зеленский.

Ранее он сказал, что предпочел бы сразу провести встречу в трехстороннем формате.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Владимир Путин согласен на переговоры с Владимиром Зеленским, но для этого нужно подготовить повестку дня для саммита. Сейчас ее еще нет, потому встреча еще не запланирована.