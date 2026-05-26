В Подмосковье очистили лес у базы отдыха «Любляна»

Экологическая акция «Чистый лес» прошла на территории Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» рядом с базой отдыха «Любляна». Более 100 участников собрали свыше 4 кубометров бытовых отходов и провели уборку неликвидной древесины, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Акцию организовали для улучшения санитарного состояния лесного фонда. К мероприятию присоединились жители, волонтеры и специалисты лесного хозяйства.

Совместными усилиями участники собрали более 4 кубометров бытового мусора. Параллельно сотрудники лесного хозяйства убрали неликвидную древесину.

После проведения работ лесной массив рядом с популярным местом отдыха стал чище и комфортнее для посетителей. Акция «Чистый лес» проводится ежегодно и объединяет жителей Подмосковья для сохранения природных территорий и поддержания порядка в лесах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.