В Подмосковье 488 га сельхозземли передали новым владельцам

В Подмосковье за четыре месяца 2026 года 12 участков сельхозназначения общей площадью 488 га передали новым правообладателям через торги. Земли, изъятые у недобросовестных собственников в Богородском, Шатуре, Орехово-Зуевском и Клину, вовлекут в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участки изъяли по решению суда из-за длительного неиспользования. Земля несколько лет не обрабатывалась и заросла кустарником, сорными травами и молодыми деревьями. После судебных решений территории выставили на торги для поиска новых правообладателей.

Торги организовал комитет по конкурентной политике Московской области на электронной площадке «РТС-Тендер». Общая стоимость реализованных участков превысила 907,5 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что собственник может сохранить землю, если устранит нарушения после предписания муниципального земельного контроля. Инспекторы фиксируют факт неиспользования и дают срок на исправление ситуации. При повторном нарушении материалы направляют в Россельхознадзор, который проводит проверку и выдает предписание. Если требования не выполняются, собственника привлекают к административной ответственности, а затем через суд принимается решение об изъятии и продаже участка на торгах.

Информацию о выставленных на торги землях можно найти на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.