Прием заявок на фестиваль танца завершится в Подмосковье 5 июня

Прием заявок на II фестиваль «Область танцевальных культур» в Московской области завершится 5 июня. Отборочные этапы пройдут 6 июня в Красногорске и 7 июня в Лобне, впервые к участию пригласили танцоров уличных направлений со всей России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочные этапы фестиваля состоятся в течение двух дней. 6 июня площадкой станет площадь перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, 7 июня — парк культуры и отдыха в Лобне. В Лобне помимо баттлов для гостей и участников организуют мастер-классы от титулованных танцоров мирового уровня.

Соревнования пройдут для начинающих и опытных участников из всех регионов России. В программе — номинации «Брейкинг» для разных возрастных категорий, «Брейкинг 2х2» среди взрослых, «Хип-хоп 1х1» для детей и взрослых, а также «Хаус 1х1» и «Паппинг 1х1».

Впервые в рамках проекта состоится битва школ Подмосковья. В специальной номинации смогут выступить танцевальные школы, команды и студии региона. Победители представят Московскую область на чемпионате мира Top of the Country 2026 в Китае.

Лучшие участники отборов выйдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители получат возможность представить Россию на чемпионате мира федерации WFADS, чемпионате мира Top of the Country 2026 в Нингбо и фестивале Summer Dance Japan в Осаке.

Выступления оценит международное жюри, в состав которого вошли NEOH из Южной Кореи, IRON MIKE и WILLIS из Франции, QUICKSILVER из Китая, ISAKI из Японии, JIMMY из России и другие. Подать заявку можно на официальном сайте проекта областьтанца.рф.

Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков». Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.