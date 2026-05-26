Жители Орехово-Зуева выбрали лидера голосования за благоустройство

Более 12 тыс. жителей Орехово-Зуевского округа участвуют в голосовании за благоустройство общественных территорий в Подмосковье. В муниципалитете на выбор представлено шесть объектов, лидирует территория в деревне Демихово, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области проходит шестое голосование за объекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды». С начала кампании в регионе проголосовали более 442 тыс. человек. На выбор предложена 281 территория из 56 муниципальных округов.

В Орехово-Зуевском округе жители выбирают из шести объектов. Больше всего голосов набрала малая общественная территория в деревне Демихово на улице Заводская — около 4 тыс. На втором месте находится набережная реки Клязьмы от улицы Саввы Морозова до улицы Северная — 2,7 тыс. голосов. Третью позицию занимает территория в городе Куровское на улице Советская, за нее проголосовали свыше 1,7 тыс. человек.

Территорию-победителя благоустроят в следующем году. Проголосовать можно на портале https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрав Московскую область и нужный объект. В прошлом году в округе победил парк культуры и отдыха, который поддержали более 9,7 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.