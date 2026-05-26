Более 5,6 тыс жителей Одинцовского округа выбрали объекты благоустройства

Более 5,6 тысячи жителей Одинцовского округа приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год. Выбор проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье продолжается шестое по счету всероссийское голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. За месяц в нем приняли участие 442 тыс. жителей региона. На выбор представлена 281 территория из 56 округов, в том числе 33 объекта в Одинцовском округе.

Среди предложенных локаций — зона отдыха у Самаринского пруда, общественная территория в деревне Акулово, центральная площадь у ГДО ЦКТ «Истина», сквер в селе Жаворонки и улица Лесная рядом с театральным центром «Жаворонки».

Лидером голосования стал сквер в Звенигороде в микрорайоне Южный на улице Радужной, 21 — он набрал более 800 голосов. На втором месте находится сквер на улице Советской в Звенигороде с 740 голосами. Третью позицию занимает привокзальная площадь в Голицыно, за которую проголосовали 355 человек.

Проголосовать можно на сайте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрав Московскую область и нужный объект. Голосование продлится до 12 июня.

В 2025 году в округе победил сквер в поселке ВНИИССОК на улице Бородинская, дом 3 в ЖК «Гусарская баллада». За него проголосовали 15,9 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.