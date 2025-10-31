Зеленский пообещал нанести новые дальнобойные удары по России в ближайшее время

ВСУ нанесут новые дальнобойные удары по России «в ближайшее время», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, «приоритетные» цели для атак уже определены, сообщает «РБК-Украина» .

Зеленский заявил, что будущие удары согласовывались с руководством Службы безопасности Украины (СБУ) и Службой внешней разведки страны. Глава киевского режима пообещал «обязательно» осуществить эти атаки.

«Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время», — сказал Зеленский.

Между тем глава киевского режима счел, что президент России Владимир Путин якобы «хочет приехать» в Красноармейск (украинское название города — Покровск), но там его «могут убить». Российский лидер, как заметили и украинские журналисты, не озвучивал таких намерений, а приказывал обеспечить беспрепятственный проезд иностранной прессы в районы блокирования войск Украины — в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Почему Зеленский подумал, что Путин хочет «приехать» в город — неизвестно.

Тем временем украинские войска продолжают терпеть поражения на фронте. 31 октября Минобороны официально подтвердило, что российские войска заняли очередной населенный пункт — Новоалександровку в Днепропетровской области.

