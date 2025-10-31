ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Новоалександровка
Фото - © РИА Новости
Подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями добились полного вытеснения противника из населенного пункта Новоалександровка Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В настоящее время освобожденная от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новоалександровка контролируется российскими войсками.
Бойцы российской армии продолжают достигать всех поставленных на СВО целей, ежедневно улучшая свои позиции в зоне соприкосновения с противником.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.
