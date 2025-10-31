сегодня в 13:22

МО: в Днепропетровской области от ВСУ освобождена Новоалександровка

В настоящее время освобожденная от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новоалександровка контролируется российскими войсками.

Бойцы российской армии продолжают достигать всех поставленных на СВО целей, ежедневно улучшая свои позиции в зоне соприкосновения с противником.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

