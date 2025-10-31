Лидер Украины Владимир Зеленский счел, что российский президент Владимир Путин якобы «хочет приехать» в Красноармейск (украинское название города — Покровск) Донецкой Народной Республики, где блокированы украинские войска. После этого глава киевского режима намекнул, что руководителя России «могут убить» во время такой поездки, сообщает «Страна.ua» .

«Путин хочет приехать в Покровск — да пожалуйста. Все будут аплодировать, потому что мы знаем, чем это закончится», — сказал Зеленский (цитата по «Униан»).

Стоит подчеркнуть, что Владимир Путин не говорил о намерении приехать в Красноармейск, что также признали украинские журналисты. Накануне российский президент призывал обеспечить беспрепятственный проезд иностранной и украинской прессы в районы, где заблокированы украинские военные — в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Минобороны РФ сообщало, что готово остановить бои на 5-6 часов, чтобы не препятствовать работе СМИ.

Киев отказывался остановить бои на время работы журналистов и угрожал им «долгосрочными репутационными и юридическими последствиями», если они посетят зоны боев со стороны российских позиций.

