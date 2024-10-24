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Украинский президент Владимир Зеленский в памятный день основания Организации Объединенных Наций (ООН) назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «некоторым функционером» из-за того, что он прибыл на саммит БРИКС, который прошел в Казани, пишут РИА Новости .

«Некоторые функционеры ООН отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН», — по-хамски высказался Зеленский об участии Гутерриша в саммите БРИКС.

Киев уже отрицательно высказывался об участии Гутерриша в саммите БРИКС в Казани. Украинские власти считают, что г енсек ООН сделал неправильный выбор, который никак не способствует миру.

Ранее президент России Владимир Путин в последний день саммита БРИКС обратился к Гутерришу и назвал объединение семьей, а также обозначил цель мероприятия.