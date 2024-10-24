Путин в обращении к Гутерришу назвал БРИКС семьей и обозначил цель саммита

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС «аутрич» продолжится в формате рабочего завтрака. Перед уходом на перерыв президент России Владимир Путин обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и заявил, что страны объединения — одна большая семья, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин генеральный секретарь (генсек ООН Антониу Гутерриш — ред.) сказал, что мы все должны жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем! В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме», — заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что достигать поставленной цели страны БРИКС будут через тесную координацию с Организацией объединенных наций (ООН). После этого Путин объявил перерыв.

После перерыва работа на саммите БРИКС в Казани продолжится в формате рабочего завтрака.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС признают в мире. Об этом свидетельствует прибытие Гутерриша на саммит в Казань.