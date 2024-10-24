Володин: саммит БРИКС показал, что план США и ЕС по изоляции России провалился

В Казань на саммит БРИКС приехали представители 36 государств. 22 делегации возглавляли главы государств. Таким образом, план Запада по изоляции России провалился, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

РФ превратилась в место притяжения. Такое количество участников, представленных на высоком уровне, показывает реальное влияние БРИКС в геополитике.

Во время саммита главы государств принимают ключевые решения по тем или иным вопросам. Экономики стран объединения, в которых суммарно живет практически половина планеты, активно растут. Они также устойчивы.

В ВВП мира доля БРИКС по паритету покупательной способности равна 36,7%. Это больше, чем у «Большой семерки». Такой разрыв в будущем будет только увеличиваться.

Государства объединения сотрудничают друг с другом и на уровне депутатов. Например, в июле в Санкт-Петербурге был организован Парламентский форум БРИКС. Задача народных избранников разных государств — на уровне законов обеспечить принятые главами стран решения по тем или иным вопросам.

БРИКС признают в мире. Об этом говорит то, что генсек ООН Антониу Гутерриш приехал на саммит в Казань.

«План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время Байдена, Макрона, Шольца ушло», — подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Государства объединения желают, чтобы мир был многополярным и справедливым. Для них ключевой фактор — взаимное уважение и равенство стран.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем приняли участие представители 36 государств.

Ранее сообщалось, что главы ЮАР и Индии решили поехать на саммит БРИКС, проигнорировав «британских друзей». В это же время в Самоа проходит встреча лидеров стран содружества наций.